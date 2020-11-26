У Рівному 12-річна школярка побилась з 16-річною студенткою

У Рівне на території школи побились дівчата начебто через розповсюдження пліток.

Та найбільше в цій історії приголомшує те, що бійку на камеру знімала 23-річна дівчинка і ні вона, ні інші очевидці не зробили нічого, аби припинити конфлікт.

– Я не розумію, це майбутні мами, які будуть мати своїх дітей. Як вони будуть на таке реагувати, – розповів директор школи Михайло Бєлік.

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Директор школи впізнав на цих кадрах свою ученицю. Їй – 12-ть років, вона навчається в сьомому класі.

Іншій дівчині з відео вже 16-ть, вона – студентка коледжу. Після бійки прийшла додому в синцях і про все розповіла рідним.

– Вона ходити не може, на вулицю боїться вийти. Не знаю як дальше жити, – заявила бабуся постраждалої Лариса Радовенчик.

У постраждалої дівчини забої хребта, колін та рук. Батьки звернулися до поліції і там відкрили кримінальне провадження – за легкі тілесні ушкодження.

– Під час словесної перепалки одна із присутніх підбурила учасниць конфлікту до бійки. Відтак, 12-річна рівнянка повалила на землю 16-річну, почала наносити руками удари по голові та ногами по тілу. Наступного дня 16-річна студентка звернулася до лікарні, медики діагностували забої шийного відділу, коліна та плеча, – розповіла речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.

Школярку поставили на облік у поліції. Батьків, можливо, оштрафують за невиконання їхніх обов’язків.

Виховательку звинуватили у цькуванні

На Полтавщині поліція звинуватила виховательку одного з дитсадків у цькуванні 3-річного хлопчика. Такий висновок правоохоронці зробили, коли переглянули відео, де вихователька кричить на дитину.

На відео видно як вихователька грубо поводиться з дитиною та кричить на нього за те, що він повільно одягається. Під час події була присутня завідуюча дитсадком, але вона не зробила зауваження жінці.