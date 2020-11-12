На Полтавщине, а именно в Шишацком районе, полиция обвинила воспитательницу одного из детсадов в травле 3-летнего мальчика. Такой вывод правоохранители сделали, когда просмотрели видео, где воспитательница кричит на ребенка.

На видео видно как воспитательница грубо обращается с ребенком и кричит на мальчика за то, что он медленно одевается. Во время происшествия присутствовала заведующая детсадом, но она не сделала замечание женщине.

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Полиция составила административный протокол по ст. 173-4 Кодекса Украины (Буллинг (травля) участника образовательного процесса). Воспитательнице грозит штраф в сумме от 850 до 1 700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов.

Буллинг в Черноморске: 14-летнюю девочку избила ровесница на глазах у подруг

В Черноморске девушка-подросток избила 14-летнюю школьницу. Родители злоумышленницы не смогли объяснить ее действия. Полиция открыла производство по статье Хулиганство (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины).