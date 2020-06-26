Председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что против нее используется “организованный буллинг”.

Резкая реакция общественности произошла после высказывания Третьяковой о детях “очень низкого качества”.

В свою защиту, она заявила, что смогла “вытащить в жизнь” четырех детей, никогда не брала больничных, не получала выплат на воспитание и работала не менее 50-60 часов в неделю.

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В тоже время Третьякова признала, что она выбрала неудачно слова.

— Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? И да. Я не идеальна. И не хочу. Просто делаю то, что могу на том месте, в котором нахожусь, — написала она.

Во время конференции 29 мая Третьякова заявила, что

— Когда мы демографически предоставляем средства, которые используются семьей не для того, чтобы предоставить ребенку равные права, образование, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь. То мы получаем, я скажу так жестко, детей очень низкого качества, которые тоже садятся на публичные средства, — сказала она.

24 июня постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с открытым письмом, требуя уволить Галину Третьякову с должности председателя комитета.