В селе Варваровка Долинского района Кировоградской области 18 ноября в 13.25 в частном жилом доме возник пожар, в котором погибли четыре человека.
Прибывшие на вызов спасатели ликвидировали возгорание в 14.52 на площади 50 кв. м.
На пепелище нашли тела двух взрослых, а также двоих детей — 2016 и 2018 годов рождения.
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В то же время не уточняется, кем были погибшие взрослые – возможно, родители.
Причина пожара выясняется.
В доме на Кировоградщине сгорели четыре человека, среди них — двое детей / 2 фотографии
В пожаре на Днепропетровщине погибли трое детей
На днях в Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли трое малолетних детей.
Трагедия произошла в селе Быково Криничанского района.
На месте пожара обнаружены тела трех детей — 2014, 2016 и 2018 годов рождения.