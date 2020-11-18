В селе Варваровка Долинского района Кировоградской области 18 ноября в 13.25 в частном жилом доме возник пожар, в котором погибли четыре человека.

Прибывшие на вызов спасатели ликвидировали возгорание в 14.52 на площади 50 кв. м.

На пепелище нашли тела двух взрослых, а также двоих детей — 2016 и 2018 годов рождения.

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В то же время не уточняется, кем были погибшие взрослые – возможно, родители.

Причина пожара выясняется.







В доме на Кировоградщине сгорели четыре человека, среди них — двое детей / 2 фотографии

В пожаре на Днепропетровщине погибли трое детей

На днях в Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли трое малолетних детей.

Трагедия произошла в селе Быково Криничанского района.

На месте пожара обнаружены тела трех детей — 2014, 2016 и 2018 годов рождения.