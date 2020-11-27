В Житомире 27 ноября полицейские объявили о подозрении в совершении покушения на убийство 28-летнему мужчине, который тяжело травмировал руководительницу клиники, где работал.

По данным следствия, 19 ноября мужчина напал на женщину и нанес тяжелую травму головы и вонзил ножницы ей в правый глаз.

В результате проведенной работы, полицейским удалось установить причастность к происшествию работника клиники.

По данным следствия, между потерпевшей и молодым возник конфликт на грунт рабочих отношений и долговых обязательств последнего.

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27 ноября оперативники задержали нападавшего. Сейчас мужчине объявлено о подозрении по статьям Покушение на уголовное преступление и умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненного заключения.

Убил любовницу

Во Львове 39-летний мужчина жестоко убил свою любовницу, перерезав ей сонную артерию.

Труп 44-летней женщины нашла тетя убийцы, которая наведалась к племяннику в гости. Убитая лежала в постели, и поначалу казалось, что она просто спит.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Житомирской области, Департамент уголовного розыска