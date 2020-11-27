У Житомирі 27 листопада поліцейські оголосили про підозру у вчиненні замаху на вбивство 28–річному чоловікові, який тяжко травмував керівницю клініки, де працював.

За даними слідства, 19 листопада чоловік напав на жінку та наніс тяжку травму голови та встромив ножиці їй у праве око.

У результаті проведеної роботи, поліцейським вдалось встановити причетність до події працівника клініки.

За даними слідства, між потерпілою та молодиком виник конфлікт на ґрунті робочих відносин та боргових зобов’язань останнього.

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27 листопада оперативники затримали чоловіка. Нині нападнику оголошено про підозру за статтями Замах на кримінальне правопорушення та Умисне вбивство Кримінального кодексу України.

Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності.

Нині йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком 15 років або довічного ув’язнення.

Вбив коханку

У Львові 39-річний чоловік жорстоко вбив свою коханку, перерізавши їй сонну артерію.

Труп 44-річної жінки знайшла тітка вбивці, яка навідалася до племінника в гості. Вбита лежала у ліжку, і спочатку здавалося, що вона просто спить.

Джерело: Головне управління Національної поліції в Житомирській області, Департамент карного розшуку