Изнасилование школьниц в Вишневом: обвиняемый помещен в СИЗО

В Вишневом под Киевом суд избрал меру пресечения 56-летнему насильнику двух школьниц.

До приговора суда мужчина будет находиться в следственном изоляторе.

Согласно материалам следствия, мужчина развращал и насиловал несовершеннолетних девушек в автомобиле.

Во время проведения первоочередных следственных действий полиция обвинила злоумышленника в растлении, однако после сбора всех доказательств был подтвержден факт изнасилования.

Досудебное расследование проводится по по ч.3, ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) и ч.1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины.

За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.