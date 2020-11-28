Зґвалтування школярок у Вишневому: зловмисника помістили у СІЗО

У Вишневому під Києвом суд обрав запобіжний захід 56-річному ґвалтівнику двох школярок.

До вироку суду чоловік перебуватиме в слідчому ізоляторі.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат в автомобілі.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліція звинуватила зловмисника у розбещуванні, однак після збору усіх доказів було підтверджено факт зґвалтування.

Досудове розслідування проводиться за за ч.3, ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) та ч.1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.