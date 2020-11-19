В школе на Харьковщине отравились 37 учеников

В Харьковской области зафиксировано массовое отравление среди воспитанников одного учебного заведения. В городе Дергачи заболело 37 учеников.

У всех детей установлен диагноз острая кишечная инфекция. Сейчас они проходят лечение дома. Учебное заведение продолжает работать в обычном режиме.

— Сейчас специалисты выясняют причины, факторы и пути передачи инфекции, — сообщила глава Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Любовь Махота.

В школе будут проверять состояние воды и продуктов питания. Причину отравления могут озвучить в течение в течение недели.

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Отравление грибами в Одесской области

В Одесской области ребенок упал в кому из-за отравления грибами. 9-летнюю девочку вместе с матерью госпитализировали в больницу из-за употребления грибов.

Из-за сложной ситуации ребенка забрали в медицинское учреждение в Киеве.