Во Львове ночной клуб устроили вечеринку на сотню людей

Во Львове полиция закрыла один из ночных клубов, который работал во время карантина выходного дня.

В середине устроили вечеринку на сотню человек, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Ночной клуб на улице Петрушевича во Львове был открыт 28 ноября. Заведение работало за закрытой дверью, войти можно было только по предварительной записи или по звонку.

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Во Львове ночной клуб устроил вечеринку на сотню людей: туда наведалась полиция / 4 фотографии

Как установили правоохранители, в заведении находилось около ста человек. Все присутствующие были без защитных масок.

По данному факту следователи Лычаковского отдела полиции открыли уголовное производство по статье Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовым отравлением Уголовного кодекса Украины.

Штрафы за отсутствие маски в Украине

21 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий наказание за несоблюдение правил безопасности. Граждан будут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах и ​​транспорте.

Сумма денежного взыскания — от 170 до 255 грн. Окончательная стоимость будет зависеть от тяжести нарушения: или маска отсутствует, или неправильно одета.

Источник: полиция Львовской области