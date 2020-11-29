У Львові нічний клуб влаштували вечірку на сотню людей

У Львові поліція закрила один із нічних клубів, який працював під час карантину вихідного дня.
У середині влаштували вечірку на сотню людей, повідомили в прес-службі поліції Львівської області.
Нічний клуб на вулиці Петрушевича у Львові був відкритий 28 листопада. Заклад працював за зачиненими дверима, увійти можна було лише за попереднім записом або за дзвінком.
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Як установили правоохоронці, у закладі перебувало приблизно сто людей. Усі присутні були без захисних масок.
За цим фактом слідчі Личаківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням Кримінального кодексу України.
Штрафи на відсутність маски в Україні
21 листопада в Україні набув чинності закон, що передбачає покарання за недотримання правил безпеки. Громадян штрафуватимуть за відсутність масок у громадських місцях і транспорті.
Сума грошового стягнення – від 170 до 255 грн. Остаточна вартість залежатиме від важкості порушення: чи маска відсутня взагалі чи неправильно одягнена.
Джерело: поліція Львівської області