ДТП на Закарпатье: легковых столкнулся с грузовиком — есть погибшие

В Закарпатской области, в Мукачевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате, пять человек погибли.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 13.05. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Четыре человека, которые находились в легковушке — погибли на месте, водитель грузовика не пострадал.

Спасатели извлекли из покореженной машины травмированного мальчика. Ребенок умер в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево.















Смертельное ДТП на Закарпатье: легковушка столкнулась с грузовиком — есть погибшие / 4 фотографии

Спасатели деблокировали из автомобиля четырех погибших с помощью специнструмента.

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На месте происшествия работают следователи и эксперты. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

ДТП на Житомирщине

17 ноября в Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения грузового автомобиля с легковым погибли три человека.

Водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного транспорта, двигаясь в направлении Киева, и столкнулся с грузовиком Scania.

За рулем легковушки был 18-летний житель Львовской области, который погиб на месте.

Фото: ГСЧС, Нацполиция