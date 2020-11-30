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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

Смертельне ДТП на Закарпатті: легковик зіткнувся з вантажівкою – є загиблі

В Закарпатській області, у Мукачівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті, п’ятеро людей загинули.

Повідомлення про пригоду надійшло у поліцію о 13.05. Водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення з вантажним автомобілем.

Чотири людини, які перебували у легковику – загинуло на місці, водій вантажівки не постраждав.

Рятувальники витягли з понівеченої машини травмованого хлопчика. Дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.

  • ДТП на Закарпатті: легкових зіткнувся з вантажівкою – є загиблі
  • ДТП на Закарпатті: легкових зіткнувся з вантажівкою – є загиблі
  • ДТП на Закарпатті: легкових зіткнувся з вантажівкою – є загиблі
  • ДТП на Закарпатті: легкових зіткнувся з вантажівкою – є загиблі
  • ДТП на Закарпатті: легкових зіткнувся з вантажівкою – є загиблі
  • ДТП на Закарпатті: легкових зіткнувся з вантажівкою – є загиблі
  • ДТП на Закарпатті: легкових зіткнувся з вантажівкою – є загиблі
  • ДТП на Закарпатті: легкових зіткнувся з вантажівкою – є загиблі
Смертельне ДТП на Закарпатті: легковик зіткнувся з вантажівкою – є загиблі / 4 фотографии

Рятувальники деблокували з автомобіля чотирьох загиблих за допомогою спецінструменту.

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На місці події працюють слідчі та експерти. Поліція з’ясовує обставини ДТП.

ДТП на Житомирщині

17 листопада у Житомирській області сталася смертельна ДТП. У результаті лобового зіткнення вантажного автомобіля з легковим загинули троє осіб.

Водій Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного транспорту, рухаючись у напрямку Києва, та зіткнувся з вантажівкою Scania.

За кермом легковика був 18-річний житель Львівської області, який загинув на місці.

Фото: ДСНС, Нацполіція

Джерело: ДСНС

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