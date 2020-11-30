Нападение в Киеве: мужчина с ножом напал на водителя авто

В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии вышел на проезжую часть, поссорился с водителем авто и ударил его ножом в живот.

Прибыв на место происшествия, полиция застала нарушителя и 62-летнего киевлянина с ножевым ранением.

— Водитель сделал замечание незнакомцу, который выбежал на проезжую часть и задел его машину. Автовладелец остановился для разрешения ситуации, однако во время общения с неизвестным возник конфликт, в ходе которого правонарушитель ударил его ножом в живот, — отметили в полиции.







В Киеве иностранец поссорился с водителем и ударил его ножом в живот / 2 фотографии

Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, где у мужчины диагностировали проникающее ранение живота. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

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Преступником оказался гражданин другой страны, который ранее уже привлекался к ответственности. За содеянное мужчине грозит до восьми лет заключения.

Драка с полицейским в Одессе

В Одессе патрульные задержали 34-летнего мужчину, который сел пьяным за руль BMW и нарушал правила дорожного движения.

После остановки водитель вел себя агрессивно: не хотел выходить из авто, показывать водительское удостоверение.

Потом мужчина начал провоцировать драку с полицейскими. Водитель нанес лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки, а младшего сержанта укусил за руку и ударил коленом.