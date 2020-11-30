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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

Учился ездить: под Харьковом школьник за сутки угнал и разбил три авто

В Харьковской  области 14-летний подросток за сутки украл три автомобиля. Парень объяснил полиции, что хотел научиться управлять автомобилем, но трижды не справился с управлением и попал в ДТП.

Несовершеннолетний первым похитил УАЗ, на котором он въехал в забор. Затем он пересел на ВАЗ-2121, не справившись с управлением, он снес забор соседского дома и въехал в дерево. На третьем автомобили Folkswagen Transporter парень также столкнулся с деревом.

О краже автомобилей сообщили 29 ноября, полиция вернула их владельцам.

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  • На Харьковщине 14-летний парень трижды попал в ДТП на угнанных авто
  • На Харьковщине 14-летний парень трижды попал в ДТП на угнанных авто
  • ДТП на Харківщині
  • На Харьковщине 14-летний парень трижды попал в ДТП на угнанных авто
  • На Харьковщине 14-летний парень трижды попал в ДТП на угнанных авто
  • На Харьковщине 14-летний парень трижды попал в ДТП на угнанных авто
  • ДТП на Харківщині
  • На Харьковщине 14-летний парень трижды попал в ДТП на угнанных авто
Учился ездить: под Харьковом школьник за сутки угнал и разбил три авто / 4 фотографии

Дело внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 УК — незаконное завладение транспортным средством. Подростку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

ДТП в Киеве

В Киеве на улице Васильковской произошла серьезная ДТП. Водитель на КамАЗ протаранил автомобиль Mazda.

По данным полиции, водитель грузовой машины был в нетрезвом состоянии. В больницу госпитализировали пассажира легковушки.

Фото: Нацполиция

Источник: Нацполиция

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