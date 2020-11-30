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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

Вчився їздити: під Харковом школяр за добу викрав і розбив три авто

На Харківщині 14-річний підліток за добу вкрав три автівки. Хлопець пояснив поліції, що хотів навчитися керувати автомобілем, але тричі не впорався з керуванням і потрапив у ДТП.

Неповнолітній першим викрав УАЗ, на якому він в’їхав у паркан. Потім він пересів у ВАЗ-2121, не впоравшись з керуванням, він зніс паркан сусідського будинку та в’їхав у дерево. На третьому автомобілі Folkswagen Transporter хлопець також зіштовхнувся з деревом.

Про крадіжку автомобілів повідомили 29 листопада, поліція повернула їх власникам.

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  • На Харківщині 14-річний хлопець тричі потрапив у ДТП на викрадених авто
  • На Харківщині 14-річний хлопець тричі потрапив у ДТП на викрадених авто
  • ДТП на Харківщині
  • На Харківщині 14-річний хлопець тричі потрапив у ДТП на викрадених авто
  • На Харківщині 14-річний хлопець тричі потрапив у ДТП на викрадених авто
  • На Харківщині 14-річний хлопець тричі потрапив у ДТП на викрадених авто
  • ДТП на Харківщині
  • На Харківщині 14-річний хлопець тричі потрапив у ДТП на викрадених авто
Вчився їздити: під Харковом школяр за добу викрав і розбив три авто / 4 фотографии

Справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом. Підлітку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

ДТП у Києві

У Києві на вулиці Васильківській сталася серйозна ДТП.  Водій на КамАЗ протаранив автомобіль Mazda.

За даними поліції, водій грузової машини був на підпитку. До лікарні госпіталізували пасажира легковика.

Фото: Нацполіція

Джерело: Нацполіція

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