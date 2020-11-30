Требовала ПЦР-тест для ребенка: в Донецкой области женщина избила фельдшера скорой

В Славянске Донецкой области женщина с кулаками набросилась на фельдшера скорой помощи.

Бригада медиков приехала на вызов по поводу повышения температуры тела у ребенка.

Агрессивная иметь ребенка, требуя нецензурной бранью ПЦР-тестирование (которое не проводится бригадами скорой помощи), нанесла телесные повреждения девушке-фельдшеру, разбила пульсометр и повредила сумку с медикаментами бригады.

— Другие члены семьи безразлично наблюдали за всем этим безобразием, — говорится в сообщении.

После нападения было вызвано правоохранителей и составлен соответствующий протокол.

На Луганщине врач вымогал деньги у онкобольного

В Луганском областном онкологическом диспансере врач требовал взятку у онкобольного пациента за проведение операции.

Кроме оперирования, за $15 тыс. медик обещал успешную выписку из медицинского учреждения и дальнейшее амбулаторное лечение.

Правоохранители изъяли полученные деньги и возбудили дело по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за проведение операции и лечение онкобольного (ч. 3 ст. 354 УК Украины).

Источник: Донецкий Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф