Вимагала ПЛР-тест для дитини: на Донеччині жінка побила фельдшера швидкої

У Слов’янську на Донеччині жінка з кулаками накинулася на фельдшера швидкої допомоги.

Бригада медиків приїхала на виклик з приводу підвищення температури тіла у дитини.

Агресивна мати дитини, вимагаючи нецензурною лайкою ПЛР-тестування (який не проводять бригади швидкої допомоги), нанесла тілесні ушкодження дівчині-фельдшеру, розбила пульсометр та пошкодила сумку з медикаментами бригади.

– Інші члени родини байдуже спостерігали за всім цим неподобством, – йдеться у повідомленні.

Після нападу було викликано правоохоронців та складено відповідний протокол.

На Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого

У Луганському обласному онкологічному диспансері лікар вимагав хабар в онкохворого пацієнта за проведення операції.

Окрім оперування, за $15 тис. медик обіцяв успішну виписку з медичного закладу та подальше амбулаторне лікування.

Правоохоронці вилучили отримані гроші і порушили справу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за проведення операції та лікування онкохворого (ч. 3 ст. 354 КК України).

Джерело: Донецький Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф