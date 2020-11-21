Врач Луганского областного онкологического диспансера требовал деньги у онкобольного.

Он получил от пациента 15 тыс. грн за успешно проведенную операцию, выписку из медицинского учреждения и дальнейшее амбулаторное лечение.

Правоохранители изъяли полученные деньги и возбудили дело по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за проведение операции и лечение онкобольного (ч. 3 ст. 354 УК Украины).

Читайте: Шантажировал криминалом: харьковский топ-налоговик погорел на взятке











15 тыс. грн за успешную операцию: на Луганщине врач вымогал деньги у онкобольного / 3 фотографии

Сейчас решается вопрос о сообщение врачу о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

В Винницкой области за похищение двух человек требовали $3 тыс.

В Винницкой области группа злоумышленников похитила двух жителей Жмеринки, вывезла их в другой населенный пункт и, силой удерживая своих жертв в частном доме, требовала деньги.

Похитители били, пытали похищенных, угрожали им оружием и предлагали своим жертвам выкупить себя за $3 тыс.

Источник: Луганская областная прокуратура

Фото: Луганская областная прокуратура