В Краматорске 44-летнего военнослужащего подозревают в нападении на товарища по службе, в результате которого жертва получила закрытую черепно-мозговую травму и ожоги правой ноги.

Водитель одной из воинских частей, который работал по контракту, пошел на преступление, когда решил обокрасть коллегу, установили следователи территориального управления Государственного бюро расследований.

Злоумышленник избил и пытался задушить товарища по службе. После этого он облил его смазкой для бензопил и поджег, а потом забрал 9 500 грн, которые принадлежали пострадавшему.







В Краматорске военный избил и поджег товарища по службе / 2 фотографии

Подозреваемого в совершении уголовного преступления взяли под стражу без возможности внесения залога. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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Возвращение дедовщины

В октябре ГБР сообщило о подозрении солдату Нацгвардии, который избил товарища до смерти в одной из частей под Киевом.

Следователи установили, что он приказал другому бойцу отжиматься от пола, после чего подал команду Смирно и кулаком ударил его в грудь. Этот удар стал роковым.