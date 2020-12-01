У Краматорську 44-річного військовослужбовця підозрюють у нападі на товариша за службою, внаслідок якого жертва отримала закриту черепно-мозкову травму та опіки правої ноги.

Водій однієї з військових частин, який працював за контрактом, пішов на злочин, коли вирішив обікрасти колегу, встановили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань.

Зловмисник побив та намагався задушити товариша за службою. Після цього він облив його мастилом для бензопил та підпалив, а потім забрав 9 500 грн, які належали постраждалому.







У Краматорську військовий побив та підпалив товариша за службою / 2 фотографии

Підозрюваного у вчиненні кримінального злочину взяли під варту без можливості внесення застави. Йому загрожує від 3 до 7 років в’язниці.

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Повернення дідівщини

У жовтні ДБР повідомило про підозру солдату Нацгвардії, який побив товариша до смерті в одній із частин під Києвом.

Слідчі встановили, що він наказав іншому бійцеві відтискатися від підлоги, після чого подав команду Струнко і кулаком вдарив його в груди. Цей удар став фатальним.