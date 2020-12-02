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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

На Киевщине вооруженные бандиты ограбили дачный дом

На Киевщине поздно вечером в дом на окраине села Лубянки ворвалась толпа вооруженных мужчин в масках. В доме были супруги и их взрослые дочь с сыном.

Нападавшие сразу же набросились на перепуганных хозяев — кричали, угрожали пистолетом и начали избивать мужчин пока семья не отдала им деньги и ювелирные изделия.

Ключи от дома и брелок сигнализации разбойники выбросили во дворе и исчезли так же быстро, как и появились. 50-летний Александр и его сын отмечают, что нападавших было шестеро.

Очевидно, работали профессионалы и к преступлению они тщательно готовились, потому что уже не впервые грабят дома в этом секторе. Полиция взялась расследовать преступление.

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Нападение на директора клиники в Житомире

В Житомире 19 ноября врач клиники напал на директора, нанеся женщине тяжелую травму головы, и вонзил ножницы в правый глаз.

27 ноября полицейские объявили о подозрении в совершении покушения на убийство 28-летнему мужчине.

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