На Київщині озброєні бандити пограбували дачний будинок

На Київщині пізно ввечері до садиби на околиці села Луб’янки вдерся натовп озброєних чоловіків у масках. В будинку були подружжя та їхні дорослі донька з сином.

Нападники одразу ж накинулися на переляканих господарів – кричали, погрожували пістолетом та почали бити чоловіка поки сім’я не віддала їм гроші та ювелірні вироби.

Ключі від будинку та брелок сигналізації розбійники викинули у дворі і зникли так само швидко, як і з’явилися. 50-річний Олександр та його син зазначають, що нападників було шестеро.

Очевидно, працювали професіонали і до злочину вони ретельно готувалися, бо вже не вперша грабують будинки у цьому секторі. Поліція взялась розслідувати злочин.

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Напад на директора клініки в Житомирі

У Житомирі 19 листопада лікар клініки напав на директора, завдавши жінці важку травму голови, і встромив ножиці в праве око.

27 листопада поліцейські оголосили про підозру у вчиненні замаху на вбивство 28-річному чоловікові.