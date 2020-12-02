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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Киеве столкнулись четыре авто: среди пострадавших – двое детей

1 декабря около 20.10 на улице Выговского в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

Водитель Daewoo въехал в три автомобиля – сначала в такси Renault, ехавшее в правом ряду, а затем в попутный Opel.

В результате удара легковушка оказалась на встречной полосе, где столкнулась еще и с ВАЗом.

В Daewoo находилась семья с двумя детьми. Предварительно, у детей несущественные травмы, но их госпитализировали для дальнейшего диагностирования.

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Пострадал также пожилой водитель ВАЗа и его пассажирка.

Водитель Daewoo рассказал, что в момент аварии на мгновение отвлекся.

  • ДТП у Києві
  • ДТП у Києві
  • ДТП у Києві
  • ДТП у Києві
В Киеве столкнулись четыре авто: среди пострадавших – двое детей / 2 фотографии

ДТП в Киеве

В Киеве на улице Васильковской произошло серьезное ДТП. Пьяный водитель на КамАЗ протаранил автомобиль Mazda.

Предварительно, водитель легковушки остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, и получил мощный удар в заднюю часть машины от бетоносмесителя.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев Оперативный

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