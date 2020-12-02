1 грудня близько 20.10 на вулиці Виговського у Києві сталася масштабна ДТП з постраждалими.

Водій Daewoo в’їхав у три автомобілі – спочатку в таксі Renault, яке їхало в правому ряду, а потім у попутний Opel.

Внаслідок удару легковик опинився на зустрічній смузі, де зіткнулася ще й з ВАЗом.

У Daewoo перебувала сім’я з двома дітьми. Попередньо, у дітей несуттєві травми, але їх госпіталізували для подальшого діагностування.

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Постраждав також літній водій ВАЗу і його пасажирка.

Водій Daewoo розповів, що у момент аварії на мить відволікся.







У Києві зіткнулися чотири авто: серед постраждалих – двоє дітей / 2 фотографии

ДТП у Києві

У Києві на вулиці Васильківській сталася серйозна ДТП. П’яний водій на КамАЗ протаранив автомобіль Mazda.

Попередньо, водій легковика зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити людей, і отримав потужний удар в задню частину машини від бетонозмішувача.