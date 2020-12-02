В Украине осудили членов преступной группы, которые сбывали наркотики и оружие оптовыми партиями.

Они закупали автоматические пистолеты Grand Power, VZOR 70, VZOR 50, Scorpion, боеприпасы и наркотические вещества, а потом продавали их.

Представителей группировки разоблачили, следствию удалось доказать их вину.

Читайте: В столичном ТЦ женщина нюхала наркотики на глазах у посетителей

Организатору нелегального бизнеса назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, еще двум мужчинам — на более 11 лет. Сейчас следствие продолжается еще в отношении двух лиц.











Продавали наркотики и оружие: в Украине осудили торговцев-оптовиков / 3 фотографии

Продавали наркотики онлайн

Украинские правоохранители разоблачили 23-летнего жителя Харькова, который организовал торговлю наркотиками и психотропными веществами в интернете.

В преступной схеме были задействованы 17 граждан, в них изъяли наркотиков на более 4 млн грн.

Подробнее о задержании наркоторговцев в Харькове читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Винницкая областная прокуратура