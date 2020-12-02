В столичном ТЦ женщина нюхала наркотики на глазах у посетителей

В одном из торговых центров столицы женщина нюхала наркотические вещества на глазах у других посетителей. Она сидела за столиком, на поверхность которого высыпала белый порошок.
Это заметили представители патрульной полиции, гражданку задержали и изъяли у нее пакет с психотропным веществом. Женщина самостоятельно призналась в том, что употребляла наркотики.
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Разоблачение наркоторговцев на Черниговщине
Правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, осуществлявших деятельность в разных точках Украины. Преступники контролировали восемь лабораторий по изготовлению наркотиков.
Во время проведения обысков у них изъяли около 40 кг различных наркотических веществ, в том числе метамфетамин и каннабис. Трем преступникам сейчас сообщено о подозрении.
Фото: Патрульная полиция