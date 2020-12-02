В одном из торговых центров столицы женщина нюхала наркотические вещества на глазах у других посетителей. Она сидела за столиком, на поверхность которого высыпала белый порошок.

Это заметили представители патрульной полиции, гражданку задержали и изъяли у нее пакет с психотропным веществом. Женщина самостоятельно призналась в том, что употребляла наркотики.

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В столичном ТЦ женщина нюхала наркотики на глазах у посетителей / 3 фотографии

Разоблачение наркоторговцев на Черниговщине

Правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, осуществлявших деятельность в разных точках Украины. Преступники контролировали восемь лабораторий по изготовлению наркотиков.

Во время проведения обысков у них изъяли около 40 кг различных наркотических веществ, в том числе метамфетамин и каннабис. Трем преступникам сейчас сообщено о подозрении.

Фото: Патрульная полиция