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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Легкий гололед: под Киевом столкнулись девять автомобилей

В Броварах под Киевом на путепроводе улицы Оникеенко произошла масштабная авария, в который столкнулись девять автомобилей.

Несколько машин сильно повреждены. В результате ДТП пострадали два человека: один госпитализирован, а второму медики оказали помощь на месте происшествия.

Читайте: В Киеве столкнулись четыре авто: среди пострадавших – двое детей

ГСЧС 2 декабря предупреждала, что в большинстве регионах ожидается мокрый снег и гололед.

  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
  • ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)
Легкий гололед: под Киевом столкнулись девять автомобилей / 10 фотографий

ДТП на выезде из Киева

Утром 2 декабря в результате ДТП на одном из выездов Киева погиб человек.

Водитель бензовоза не справился с управлением и протаранил припаркованный грузовик.

В результате удара в автоцистерне полностью смяло переднюю часть, что стало причиной смерти водителя этого транспортного средства.

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