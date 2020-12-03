ДТП под Киевом: столкнулись девять автомобилей (ФОТО)

В Броварах под Киевом на путепроводе улицы Оникеенко произошла масштабная авария, в который столкнулись девять автомобилей.
Несколько машин сильно повреждены. В результате ДТП пострадали два человека: один госпитализирован, а второму медики оказали помощь на месте происшествия.
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ГСЧС 2 декабря предупреждала, что в большинстве регионах ожидается мокрый снег и гололед.
Легкий гололед: под Киевом столкнулись девять автомобилей / 10 фотографий
ДТП на выезде из Киева
Утром 2 декабря в результате ДТП на одном из выездов Киева погиб человек.
Водитель бензовоза не справился с управлением и протаранил припаркованный грузовик.
В результате удара в автоцистерне полностью смяло переднюю часть, что стало причиной смерти водителя этого транспортного средства.