ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)

У Броварах під Києвом на шляхопроводі вулиці Онікієнко сталася масштабна аварія, в який зіткнулися дев’ять автомобілів.

Кілька машин сильно пошкоджені. В результаті ДТП постраждали двоє учасників аварії: одного госпіталізовали, а іншому медики надали допомогу на місці події.

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ДСНС 2 грудня попереджала, що у більшості регіонах очікується мокрий сніг та ожеледиця.







































Легка ожеледиця: під Києвом зіткнулися дев’ять автомобілів / 10 фотографий

ДТП на виїзді з Києва