ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)

У Броварах під Києвом на шляхопроводі вулиці Онікієнко сталася масштабна аварія, в який зіткнулися дев’ять автомобілів.
Кілька машин сильно пошкоджені. В результаті ДТП постраждали двоє учасників аварії: одного госпіталізовали, а іншому медики надали допомогу на місці події.
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ДСНС 2 грудня попереджала, що у більшості регіонах очікується мокрий сніг та ожеледиця.
Легка ожеледиця: під Києвом зіткнулися дев’ять автомобілів / 10 фотографий
ДТП на виїзді з Києва
Уранці 2 грудня внаслідок ДТП на одному з виїздів Києва загинула людина.
Водій бензовоза не впорався з керуванням та протаранив припарковану вантажівку.
Внаслідок удару в автоцистерні повністю зім’яло передню частину, що стало причиною смерті водія цього транспортного засобу.