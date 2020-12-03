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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Легка ожеледиця: під Києвом зіткнулися дев’ять автомобілів

У Броварах під Києвом на шляхопроводі вулиці Онікієнко сталася масштабна аварія, в який зіткнулися дев’ять автомобілів.

Кілька машин сильно пошкоджені. В результаті ДТП постраждали двоє учасників аварії: одного госпіталізовали, а іншому медики надали допомогу на місці події.

Читайте: У Києві зіткнулися чотири авто: серед постраждалих – двоє дітей

ДСНС 2 грудня попереджала, що у більшості регіонах очікується мокрий сніг та ожеледиця.

  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
  • ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автомобілів (ФОТО)
Легка ожеледиця: під Києвом зіткнулися дев’ять автомобілів / 10 фотографий

ДТП на виїзді з Києва

Уранці 2 грудня внаслідок ДТП на одному з виїздів Києва загинула людина.

Водій бензовоза не впорався з керуванням та протаранив припарковану вантажівку.

Внаслідок удару в автоцистерні повністю зім’яло передню частину, що стало причиною смерті водія цього транспортного засобу.

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