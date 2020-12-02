Кровавое ДТП на выезде из Киева: бензовоз протаранил грузовик

Утром 2 декабря в результате ДТП на одном из выездов Киева погиб человек.
Водитель бензовоза не справился с управлением и протаранил припаркованный грузовик.
В результате удара в автоцистерне полностью смяло переднюю часть, что стало причиной смерти водителя этого транспортного средства.
Водитель грузовика от госпитализации отказался и рассказал, что спал во время аварии.
Бензовоз протянул его грузовик на 50 метров.
На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС и правоохранители, которые выяснят причины аварии.
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ДТП из-за пьяного водителя грузовика в Киеве
Другое ДТП при участии грузовика произошло в столице 30 ноября, когда КамАЗ протаранил легковушку Mazda.
Полиция установила, что виновником ДТП стал водитель грузовика, уровень алкоголя в крови которого в 11 раз превышал разрешенный уровень.