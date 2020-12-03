У селі Настасіївка Одеської області 45-річного місцевого мешканця підозрюють у вбивстві 47-річного товариша.

Чоловік надав йому дах над головою. Натомість товариш допомагав з господарством. Але гостя запідозрили у крадіжці худоби.

Після цього чоловіки разом випивали, між ними виникла сварка. Господар схопив сковорідку, вдарив нею гостя, а потім виніс його тіло на подвір’я та спалив.

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Про вбивство стало відомо після того, як собаки розрили рештки вбитого та спаленого чоловіка.

Нині ймовірному вбивці поки не можуть вручити підозру через відсутність результатів експертизи, слідство триває.

Вбивство у Харківській області

У селищі Слобожанське Харківської області 17-річного учня ПТУ підозрюють у жорстокому вбивстві 32-річного чоловіка.

Він побив, а потім втопив свою жертву.

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