В Днепропетровской области разоблачили преступную группу, которая занималась сбытом огнестрельного оружия в Украине.

Четверо граждан продавали заводское и переработанное оружие в интернете.

Правоохранители провели обыски и изъяли более 40 пистолетов и револьверов, около 500 боеприпасов к ним, а также почти 70 единиц холодного оружия.

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Троих участников группы задержали, им сообщили о подозрении (ст. 263, ст. 263-1 УК Украины). Еще одного мужчину объявили в розыск.

Наказание торговцев оружием

В Украине троих членов преступной группы, которые продавали наркотики и оружие оптовыми партиями, приговорили к лишению свободы.

Руководителя — к 12 годам, подчиненных — к более 11 годам.

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