У Дніпропетровській області викрили злочинну групу, яка займалася збутом вогнепальної зброї в Україні.
Четверо громадян продавали заводську та перероблену зброю в інтернеті.
Правоохоронці провели обшуки та вилучили понад 40 пістолетів та револьверів, майже 500 боєприпасів до них, а також майже 70 одиниць холодної зброї.
Читайте: Зброя, наркотики та рейдерство: СБУ викрила банду, яку фінансував нардеп
Трьох учасників групи затримали, їм повідомили про підозру (ст. 263, ст. 263-1 КК України). Ще одного чоловіка оголошено у розшук.
Покарання торговців зброєю
В Україні трьох членів злочинної групи, які продавали наркотики та зброю оптовими партіями, засудили до позбавлення волі.
Керівника – до 12 років, підлеглих – до понад 11 років.
Детальніше про покарання торговців зброєю в Україні читайте на Фактах ICTV.