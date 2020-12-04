У Дніпропетровській області викрили злочинну групу, яка займалася збутом вогнепальної зброї в Україні.

Четверо громадян продавали заводську та перероблену зброю в інтернеті.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили понад 40 пістолетів та револьверів, майже 500 боєприпасів до них, а також майже 70 одиниць холодної зброї.

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Трьох учасників групи затримали, їм повідомили про підозру (ст. 263, ст. 263-1 КК України). Ще одного чоловіка оголошено у розшук.

Покарання торговців зброєю

В Україні трьох членів злочинної групи, які продавали наркотики та зброю оптовими партіями, засудили до позбавлення волі.

Керівника – до 12 років, підлеглих – до понад 11 років.

Детальніше про покарання торговців зброєю в Україні читайте на Фактах ICTV.