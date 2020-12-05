В Луганской области в районе пгт Смоляниново погиб боец ​​батальона Луганск-1. По информации полиции, мужчина 1981 года рождения, возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и сотрудники следственно-оперативной группы.

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Смертельное ДТП в Хмельницкой области

Возле пгт Белогорье Хмельницкой области начальник пожарно-спасательного поста управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям насмерть сбил пешехода на автомобиле.

Он не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине без освещения.

По информации полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — драгер показал 2,18 промилле.