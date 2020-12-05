У Луганській області в районі смт Смолянінове загинув боєць батальйону Луганськ-1. За інформацією поліції, чоловік 1981 року народження, повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом.

Внаслідок ДТП сержант поліції загинув на місці. Трьох пасажирів мікроавтобуса доставили до лікарні.

Наразі на місці події працює поліція та співробітники слідчо-оперативної групи.

Читайте: На Львівщині не розминулися легковик і мікроавтобус – троє загиблих

Смертельна ДТП на Хмельниччині

Біля смт Білогір’я Хмельницької області начальник пожежно-рятувального поста управління Держслужби з надзвичайних ситуацій на смерть збив пішохода на автомобілі.

Він не впорався з керуванням та наїхав на 54-річного пішохода, який йшов узбіччям без освітлення.

За інформацією поліції, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 2,18 проміле.