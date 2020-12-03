На трассе Львов-Луцк возле села Сабановка Радеховского района Львовской области 3 декабря около 6.00 автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результате ДТП 50-летний водитель легковушки погиб на месте, а 35-летний водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка от полученных травм скончались в больнице.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.











На Львовщине не разминулись легковушка и микроавтобус — трое погибших / 3 фотографии

В конце ноября смертельное ДТП произошло на Закарпатье.

Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате погибли пять человек.