Люди відчували коливання у приміщеннях: в Україні сталися три землетруси

Землетрус магнітудою 2,7 бали стався в Івано-Франківській області 2 грудня.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Поштовхи зафіксовано в районі міста Надвірна близько 16.00.

Землетрус відчувався навіть у приміщеннях, особливо на верхніх поверхах, зазначили експерти.

Два інших землетруси магнітудою 1,5 бала сталися у Львівській області (біля Дрогобича) і у Воловецькому районі Закарпатської області 3 грудня.

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Землетрус у Грузії

6 грудня за 57 кілометрів від Тбілісі стався землетрус магнітудою 3 бали.

Епіцентр поштовхів залягав на глибині в 12 кілометрів.

Джерело: Головний центр спеціального контролю