В Киеве таксис умер за рулем — авто вылетело на тротуар

В Киеве на проспекте Романа Шухевича водителю такси стало плохо, он умер за рулем автомобиля.
Авто Skoda Fabia двигалось в направлении Северного моста.
Неуправляемая машина проехала около 40 м и сбила несколько столбиков ограждения. Авто остановилось перед АЗС.
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Первыми к авто подошли очевидцы ДТП. Они увидели, что водитель без сознания.
Врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.
По предварительным данным водитель скончался во время движения.
В Киеве таксист умер за рулем — авто вылетело на тротуар / 6 фотографий
В Киеве авто протаранило остановку и загорелось
22 ноября в Голосеевском районе в Киеве Chevrolet Aveo пересек встречную полосу и протаранил остановку общественного транспорта.
Как оказалось, виновник ДТП потерял сознание за рулем.
Источник: Вартові Еспресо