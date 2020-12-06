В Киеве таксис умер за рулем — авто вылетело на тротуар

В Киеве на проспекте Романа Шухевича водителю такси стало плохо, он умер за рулем автомобиля.

Авто Skoda Fabia двигалось в направлении Северного моста.

Неуправляемая машина проехала около 40 м и сбила несколько столбиков ограждения. Авто остановилось перед АЗС.

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Первыми к авто подошли очевидцы ДТП. Они увидели, что водитель без сознания.

Врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.

По предварительным данным водитель скончался во время движения.























В Киеве таксист умер за рулем — авто вылетело на тротуар / 6 фотографий

В Киеве авто протаранило остановку и загорелось

22 ноября в Голосеевском районе в Киеве Chevrolet Aveo пересек встречную полосу и протаранил остановку общественного транспорта.

Как оказалось, виновник ДТП потерял сознание за рулем.

Источник: Вартові Еспресо