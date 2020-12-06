У Києві таксис помер за кермом – авто вилетіло на тротуар

У Києві на проспекті Романа Шухевича водієві таксі стало зле, він помер за кермом автомобіля.
Авто Skoda Fabia рухалося у напрямку Північного мосту.
Некерована машина проїхала близько 40 м, збила при кілька стовпчиків огорожі. Авто зупинилося перед АЗС.
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Першими до авто підійшли очевидці ДТП. Вони побачили, що водій непритомний.
Лікарям швидкої допомоги залишалося лише констатувати смерть.
За попередніми даними водій помер під час руху.
У Києві таксист помер за кермом – авто вилетіло на тротуар / 6 фотографий
У Києві авто протаранило зупинку і загорілося
22 листопада в Голосіївському районі в Києві Chevrolet Aveo перетнув зустрічну смугу та протаранив зупинку громадського транспорту.
Як виявилося, винуватець ДТП знепритомнів за кермом.
Джерело: Вартові Еспресо