У Києві таксис помер за кермом – авто вилетіло на тротуар

У Києві на проспекті Романа Шухевича водієві таксі стало зле, він помер за кермом автомобіля.

Авто Skoda Fabia рухалося у напрямку Північного мосту.

Некерована машина проїхала близько 40 м, збила при кілька стовпчиків огорожі. Авто зупинилося перед АЗС.

Читайте: У смертельній ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1, є постраждалі

Першими до авто підійшли очевидці ДТП. Вони побачили, що водій непритомний.

Лікарям швидкої допомоги залишалося лише констатувати смерть.

За попередніми даними водій помер під час руху.























У Києві таксист помер за кермом – авто вилетіло на тротуар / 6 фотографий

У Києві авто протаранило зупинку і загорілося

22 листопада в Голосіївському районі в Києві Chevrolet Aveo перетнув зустрічну смугу та протаранив зупинку громадського транспорту.

Як виявилося, винуватець ДТП знепритомнів за кермом.

Джерело: Вартові Еспресо