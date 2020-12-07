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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Дело о госизмене: в СБУ назвали причину обысков в Укроборонпроме

В СБУ сообщили детали дела о государственной измене должностных лиц государственных концернов Укроборонпром и Укрспецэкспорт.

Следователи установили, что они привлекли к сотрудничеству с одной из стран Южной Азии компанию, которая имела негативный имидж на рынке торговли вооружением.

В то же время эти лица передавали компании служебную информацию, содержащую коммерческую тайну. Из-за этого было сорвано ряд стратегических контрактов в сфере обороздатности.

Читайте: Обыски в Укроборонпроме: в СБУ назвали причину

СБУ открыла уголовное производство по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). На концернах провели обыски, их сотрудники не способствовали следственным действиям. Сейчас следствие продолжается.

Обыски в Укроборонпроме

3 декабря СБУ провела обыски в помещениях государственных концернов Укроборонпром и Укрспецэкспорт.

Они прошли по решению Шевченковского районного суда Киева.

Подробнее об обысках в Укроборонпроме читайте на Фактах ICTV.

Источник: СБУ

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