Во Львове пропала военнослужащая — полиция объявила ее в розыск

Во Львове объявили в розыск без вести пропавшую 23-летнюю военнослужащую Национальной гвардии Анну Ротач, которая уже 10 дней не появляется на службу.

Анна Ротач родом из Донецкой области, она закончила Академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове и подписала пятилетний контракт на службу в Нацгвардии.

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Девушка исчезла 27 ноября, а 30 ноября ее руководство обратилось в полицию. Сегодня ее объявили в государственный розыск.

Известно, что Анна уехала из квартиры, где проживала вместе с мужем во Львове, в неизвестном направлении и пока место ее пребывания неизвестно.

Всех, кому известна какая-либо информация об Анне Ротач, просят звонить по номеру 102 или 096 941 17 сентября.

Возвращение дедовщины

В октябре ГБР сообщило о подозрении солдату Нацгвардии, который избил товарища до смерти в одной из частей под Киевом.

Следователи установили, что он приказал другому бойцу отжиматься от пола, после чего подал команду Смирно и кулаком ударил его в грудь. Этот удар стал роковым.