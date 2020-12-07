У Львові зникла військова – поліція оголосила її у розшук

У Львові оголосили в розшук безвісти зниклу 23-річну військову Національної гвардії Анну Ротач, яка вже 10 днів не з’являється на службу.

Анна Ротач родом з Донеччини, вона закінчила Академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові та підписала п’ятирічний контракт про службу у Нацгвардії.

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Дівчина зникла 27 листопада, а 30 листопада її керівництво звернулося до поліції. Сьогодні її оголосили в державний розшук.

Відомо, що Анна поїхала з квартири, де проживала разом з чоловіком у Львові, в невідомому напрямку і на сьогодні місце її перебування невідоме.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про Анну Ротач, просять телефонувати за номером 102 або 096 941 09 17.

Повернення дідівщини

У жовтні ДБР повідомило про підозру солдату Нацгвардії, який побив товариша до смерті в одній із частин під Києвом.

Слідчі встановили, що він наказав іншому бійцеві відтискатися від підлоги, після чого подав команду Струнко і кулаком вдарив його в груди. Цей удар став фатальним.