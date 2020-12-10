127 ДТП в Киеве за день! Разбились троллейбус, маршрутки и машина коммунальщиков

За дневную смену 10 декабря патрульные Киева оформили 127 ДТП.

Такое большое количество аварий связано с сильной гололедицей, возникшей из-за ледяного дождя, который прошел в столице днем.

В частности, ДТП зафиксированы на улице Крещатик, Большой Окружной, проспекте Валерия Лобановского, улице Волынской, на улице Елены Телиги, улице Антоновича, улице Марии Цветаевой.

Сразу два ДТП произошли на улице Василия Липковского при участии троллейбуса, двух маршруток и грузовика Укрпочты.

Не обошлось без аварий при участии коммунальщиков, которые выехали обрабатывать дороги.

Посыпающую дорогу солью машину занесло на скользком асфальте и она протаранила два припаркованных авто. Водитель спецтранспорта Александр остался ждать полицию.

На Андреевском спуске машина из-за гололеда на скорости въехала в группу людей. Предварительно, никто не пострадал.

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Заледенелый Киев

Вечером четверга пробки в Киеве несколько часов достигали 9 баллов.

По состоянию на 21.20 дороги в Киеве уже свободны от транспорта.