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Факты / Происшествия
Віталій Плахта |

127 ДТП в Киеве за день! Разбились троллейбус, маршрутки и машина коммунальщиков

За дневную смену 10 декабря патрульные Киева оформили 127 ДТП.

Такое большое количество аварий связано с сильной гололедицей, возникшей из-за ледяного дождя, который прошел в столице днем.

В частности, ДТП зафиксированы на улице Крещатик, Большой Окружной, проспекте Валерия Лобановского, улице Волынской, на улице Елены Телиги, улице Антоновича, улице Марии Цветаевой.

127 ДТП в Киеве за день! Разбились троллейбус, маршрутки и машина коммунальщиков

Сразу два ДТП произошли на улице Василия Липковского при участии троллейбуса, двух маршруток и грузовика Укрпочты.

Не обошлось без аварий при участии коммунальщиков, которые выехали обрабатывать дороги.

Посыпающую дорогу солью машину занесло на скользком асфальте и она протаранила два припаркованных авто. Водитель спецтранспорта Александр остался ждать полицию.

На Андреевском спуске машина из-за гололеда на скорости въехала в группу людей. Предварительно, никто не пострадал.

127 ДТП в Киеве за день! Разбились троллейбус, маршрутки и машина коммунальщиков

Читайте: Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве

Заледенелый Киев

Вечером четверга пробки в Киеве несколько часов достигали 9 баллов.

По состоянию на 21.20 дороги в Киеве уже свободны от транспорта.

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