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Факти / Надзвичайні події
Віталій Плахта |

127 ДТП в Києві за день! Розбилися тролейбус, маршрутки і машина комунальників

За денну зміну 10 грудня патрульні Києва оформили 127 ДТП.

Така велика кількість аварій пов’язана з сильною ожеледицею, яка виникла через льодяний дощ, який пройшов у столиці вдень.

Зокрема, ДТП зафіксовані на вулиці Хрещатик, Великій Окружній, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Волинській, на вулиці Олени Теліги, вулиці Антоновича, вулиці Марії Цвєтаєвої.

127 ДТП в Києві за день! Розбилися тролейбус, маршрутки і машина комунальників

Одразу дві ДТП сталися на вулиці Василя Липківського за участю тролейбуса, двох маршруток і вантажівки Укрпошти.

Не обійшлося без аварій за участі комунальників, які виїхали обробляти дороги.

Машину, яка посипає дорогу сіллю занесло на слизькому асфальті і вона протаранила два припаркованих авто. Водій спецтранспорту Олександр залишився чекати на поліцію.

На Андріївському узвозі машина через ожеледицю на швидкості в’їхала в групу людей. Попередньо, ніхто не постраждав.

127 ДТП в Києві за день! Розбилися тролейбус, маршрутки і машина комунальників

Читайте: Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві

Заледенілий Київ

Увечері четверга затори у Києві декілька годин сягали 9 балів.

Станом на 21.20 дороги в Києві вже вільні від транспорту.

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