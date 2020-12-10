127 ДТП в Києві за день! Розбилися тролейбус, маршрутки і машина комунальників

За денну зміну 10 грудня патрульні Києва оформили 127 ДТП.

Така велика кількість аварій пов’язана з сильною ожеледицею, яка виникла через льодяний дощ, який пройшов у столиці вдень.

Зокрема, ДТП зафіксовані на вулиці Хрещатик, Великій Окружній, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Волинській, на вулиці Олени Теліги, вулиці Антоновича, вулиці Марії Цвєтаєвої.

Одразу дві ДТП сталися на вулиці Василя Липківського за участю тролейбуса, двох маршруток і вантажівки Укрпошти.

Не обійшлося без аварій за участі комунальників, які виїхали обробляти дороги.

Машину, яка посипає дорогу сіллю занесло на слизькому асфальті і вона протаранила два припаркованих авто. Водій спецтранспорту Олександр залишився чекати на поліцію.

На Андріївському узвозі машина через ожеледицю на швидкості в’їхала в групу людей. Попередньо, ніхто не постраждав.

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Заледенілий Київ

Увечері четверга затори у Києві декілька годин сягали 9 балів.

Станом на 21.20 дороги в Києві вже вільні від транспорту.