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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Обмотала в тряпье и пакеты: на Херсонщине девушка выбросила младенца на помойку

В Херсонской области 17-летняя девушка родила ребенка и выбросила его на помойку. Тело младенца, завернутое в ткань и пакеты, полицейские обнаружили на местной свалке.

Обвиняемая объяснила, что не становилась на учет у врачей, поскольку беременность была нежелательной. Роды начались, когда она была дома одна. По ее словам, после рождения мальчик не подавал признаков жизни.

Девушка решила дождаться ночи и отнести тело на свалку, чтобы об этом никто не узнал. Сейчас медики проводят экспертизу, которая покажет реальную причину смерти младенца.

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Изнасилование ребенка на Хмельнитчине

В Хмельницкой области отчим изнасиловал свою падчерицу, пока ее мать спала. 27-летний мужчина под воздействием алкоголя после этого также напал на свою избранницу.

На крики детей сбежались жители населенного пункта. Сейчас преступник находится в следственном изоляторе.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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