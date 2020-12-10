У Херсонській області 17-річна дівчина народила дитину та викинула її на смітник. Тіло немовляти, замотане у тканину та пакети, поліцейські виявили на місцевому сміттєзвалищі.

Обвинувачена пояснила, що не ставала на облік у лікарів, оскільки вагітність була небажаною. Пологи почалися, коли вона була вдома одна. За її словами, після народження хлопчик не подавав ознак життя.

Дівчина вирішила дочекатися ночі та віднести тіло на смітник, щоб про це ніхто не дізнався. Наразі медики проводять експертизу, яка покаже реальну причину смерті немовляти.

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Зґвалтування дитини на Хмельниччині

У Хмельницькій області вітчим зґвалтував свою падчерку, поки її мати спала. 27-річний чоловік під впливом алкоголю після цього також напав на свою обраницю.

На крики дітей збіглися мешканці населеного пункту. Наразі злочинець перебуває у слідчому ізоляторі.