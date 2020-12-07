В Киеве нашли тело человека под льдом озера

В Киеве подо льдом водоема нашли тело мужчины. 7 декабря на линию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в озере находится тело человека.

Спасатели прибыли на место происшествия и достали из воды мертвого мужчину. Его тело находилось в 10 м от берега.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины. Инцидент произошел на ул. Николая Закревского, 95Б.

Читайте: В Киевской области разбился легкомоторный самолет

Убийство мужчины в Житомире

В Житомире мужчины жестоко убили товарища во время алкогольного застолья. Из-за мелкого конфликта фигуранты дела напали на погибшего, которому было 49 лет. Преступники раздели его и оставили умирать в подъезде.

За совершенное преступление им грозит до восьми лет лишения свободы.