В Киеве нашли тело человека под льдом озера

В Киеве подо льдом водоема нашли тело мужчины. 7 декабря на линию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в озере находится тело человека.
Спасатели прибыли на место происшествия и достали из воды мертвого мужчину. Его тело находилось в 10 м от берега.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины. Инцидент произошел на ул. Николая Закревского, 95Б.
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Убийство мужчины в Житомире
В Житомире мужчины жестоко убили товарища во время алкогольного застолья. Из-за мелкого конфликта фигуранты дела напали на погибшего, которому было 49 лет. Преступники раздели его и оставили умирать в подъезде.
За совершенное преступление им грозит до восьми лет лишения свободы.