ДТП у Києві: авто на великій швидкості протаранило стовп (ФОТО)

У Києві на вулиці Вадима Гетьмана водій каршерингової машини GetmanCar не впорався з керуванням та на великій швидкості протаранив стовп.

В результаті аварії від Ravon залишилася лише груда металу.

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У ДТП загинули дві людини, які перебували в авто.







У Києві авто на великій швидкості протаранило стовп – загинули дві людини / 2 фотографии

У ДТП на Хмельниччині загинуло троє людей