ДТП у Києві: авто на великій швидкості протаранило стовп (ФОТО)

У Києві на вулиці Вадима Гетьмана водій каршерингової машини GetmanCar не впорався з керуванням та на великій швидкості протаранив стовп.
В результаті аварії від Ravon залишилася лише груда металу.
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У ДТП загинули дві людини, які перебували в авто.
У Києві авто на великій швидкості протаранило стовп – загинули дві людини / 2 фотографии
У ДТП на Хмельниччині загинуло троє людей
У Дунаєвецькому районі Хмельницької області сталася аварія, в результаті якої загинули троє людей.
У салоні автомобіля Volkswagen Passat В5 перебувало четверо пасажирів. Рятувальники, які прибули на місце, дістали з авто трьох загиблих: 46-річного водія, та двох пасажирок 50 та 55 років.
Ще один 47-річний пасажир після огляду медиками від госпіталізації відмовився.