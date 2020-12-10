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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Києві авто на великій швидкості протаранило стовп – загинули дві людини

У Києві на вулиці Вадима Гетьмана водій каршерингової машини GetmanCar не впорався з керуванням та на великій швидкості протаранив стовп.

В результаті аварії від Ravon залишилася лише груда металу.

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У ДТП загинули дві людини, які перебували в авто.

  • ДТП у Києві: авто на великій швидкості протаранило стовп (ФОТО)
  • ДТП у Києві: авто на великій швидкості протаранило стовп (ФОТО)
  • ДТП у Києві: авто на великій швидкості протаранило стовп (ФОТО)
  • ДТП у Києві: авто на великій швидкості протаранило стовп (ФОТО)
У Києві авто на великій швидкості протаранило стовп – загинули дві людини / 2 фотографии

У ДТП на Хмельниччині загинуло троє людей

У Дунаєвецькому районі Хмельницької області сталася аварія, в результаті якої загинули троє людей.

У салоні автомобіля Volkswagen Passat В5 перебувало четверо пасажирів. Рятувальники, які прибули на місце, дістали з авто трьох загиблих: 46-річного водія, та двох пасажирок 50 та 55 років.

Ще один 47-річний пасажир після огляду медиками від госпіталізації відмовився.

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