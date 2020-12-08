ДТП в Хмельницкой области: три человека погибли

В Дунаевецком районе Хмельницкой области произошла авария, в результате которой погибли три человека.

В салоне автомобиля Volkswagen Passat В5 находилось четверо пассажиров. Прибывшие на место спасатели достали из авто трех погибших: 46-летнего водителя, и двух пассажирок 50 и 55 лет.

Еще один 47-летний пассажир после осмотра медиками от госпитализации отказался.















Авто съехало в кювет и перевернулось: в ДТП на Хмельнитчине погибли три человека / 4 фотографии

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Известно, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

На днях в Хмельницкой области произошло еще одно смертельное ДТП. Начальник пожарно-спасательного поста управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям насмерть сбил пешехода на автомобиле.

Он не справился с управлением и наехал на 54-летнего мужчину, который шел по обочине без освещения.

В результате ДТП пострадавший умер на месте происшествия. По данным полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.