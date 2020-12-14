На трассе Львов-Шегини между селами Шегини и Волица в Мостисском районе произошло смертельное ДТП.

19-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato из Самбора сбил пешехода, после чего столкнулся с припаркованным грузовиком Renault.

В результате ДТП 37-летний пешеход погиб на месте, а водителя Fiat и двух его пассажиров — 32 и 33 лет – госпитализировали с травмами.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП.







На Львовщине микроавтобус сбил насмерть пешехода и врезался в грузовик / 2 фотографии

Масштабное ДТП под Одессой

Вечером 13 декабря в Болградском районе Одесской области столкнулись легковушка Daewoo Lanos и микроавтобус Renault.

В результате удара Daewoo вылетел в кювет. Всех, кто был в салоне — мужа с женой и троих детей, которым от четырех и восьми лет, — госпитализировали с различными травмами. В ДТП пострадали также водитель Renault и один из его пассажиров